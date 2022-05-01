Незаконне зберігання наркотичних засобів правоохоронці інкримінують 30-річному жителю Тернополя.

Під час несення служби співробітники Тернопільського районного управління поліції помітили водія таксі, який поводився підозріло. Під час перевірки у нього виявили згорток з речовиною білого кольору, схожою на наркотичну.

Вилучене направили на експертизу. Поліцейські встановлюють звідки чоловік взяв заборонені речовини та з якою метою зберігав.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 309 ККУ. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі строком до п’яти років.