4 березня 2024 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус.

Джерело землетрусу знаходиться в районі міста Надвірна Івано-Франківської області, на глибині 7 км. За класифікацією він належить до “невідчутних” – магнітуда склала 1,7 за шкалою Ріхтера. Інтенсивність таких коливань лежить нижче межі чутливості людей, струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами.

Останній землетрус з цього району був 6 лютого цього року магнітудою 2,4.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.