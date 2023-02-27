У Закарпатській області вночі стався землетрус магнітудою 3,3.

Про це повідомив у Фейсбуці Головний центр спеціального контролю, передає Укрінформ.

“27 лютого 2023 року о 03:15:39 (за київським часом) Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус у районі селища Велика Добронь, 19 км на захід від м. Мукачево Закарпатської області, магнітудою 3,3 (за шкалою Ріхтера) на глибині 2 км”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за розрахунками, землетрус не становить загрози для населення.

За класифікацією він належить до сильно відчутних.

“Коливання подібні зі струсом, утвореним тяжко навантаженим автомобілем. Тремтіння вікон, дверей, посуду. Скрипіння підлоги і стін. Починається дрижання меблів. Предмети, які висять, легко розхитуються”, – пояснили у Центрі.