Землетрус на Тернопільщині: рятувальники розповіли про наслідки

Землетрус з епіцентром на Тернопільщині зафіксували вчора, 18 лютого.

Як повідомили у ДСНС, поштовхи зареєстрували о 11:07 в районі села Лисівці Товстенської територіальної громади Чортківського району.

Землетрус мав магнітуду 2,6 бала за шкалою Ріхтера, що класифікується як дуже слабкий.

Повідомлень на лінію «101» про негативні наслідки, спричинені цим явищем, до рятувальників не надходило.

“Наголошуємо на важливості дотримання мешканцями області відповідних алгоритмів у разі виникнення подібних ситуацій.

Будьте пильними та обережними, дбайте про свою безпеку!”, – закликають у ДСНС.