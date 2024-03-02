Війна знову принесла велике, невимовне горе у Тернопільську громаду. На щиті повертається Герой Сергій Ростиславович Тришкалюк.

Життя воїна обірвалося 1 березня під час виконання бойового завдання у Сумській області. Бійцю було лише 30 років.

Про важку втрату повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

“Щиро висловлюємо співчуття рідним та близьким воїна. Вклоняємося його родині за справжнього, мужнього патріота, який віддано служив Батьківщині. Царство йому небесне! Вічна та світла пам’ять”, – ідеться у зверненні очільника громади.

Нагадаємо, того ж дня у Сумській області загинув захисник з Тернопільщини, депутат сільської ради Назар Соколовський. Він служив у лавах Сил спеціальних операцій. Назару було 34 роки.