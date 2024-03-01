Депутат з Тернопільщини загинув у Сумській області внаслідок авіаудару ворога

Сумна, трагічна звістка прийшла у Саранчуківську громаду, що на Тернопільщині. 1 березня жахлива війна забрала життя воїна, 34-річного Назара Остаповича Соколовського.

Назар Соколовський народився 27 квітня 1989 року у селі Рибники. Працював директором комунального підприємства «Благоустрій-Сервіс», був депутатом Саранчуківської сільської ради.

З початком повномасштабної війни пішов добровольцем захищати Україну. У складі Сил Спеціальних Операцій, мужньо виконавши військовий обов’язок, загинув від авіаудару ворога біля населеного пункту Глухів Сумської області.

У Назара залишилися дворічний син, дружина, батьки, сестра і брат.

“Схиляємо голови у скорботі, молимось за світлу душу воїна Назара, співчуваємо рідним !

Вічна пам’ять і слава Герою!”, – ідеться у зверненні на сторінці Саранчуківської сільської територіальної громади.

Як повідомляє видання Gazeta1.com, Назар Соколовський був футболістом, грав за команду рідного села “Єдність” (Рибники) у Лізі чемпіонів Тернопільщини. Згодом упродовж кількох років захищав кольори бережанського колективу “Хатки”, який виступав у чемпіонатах Тернопільської області, Тернопільського та Бережанського районів.

У чемпіонаті Тернопільської області в 2020 році за бережанську команду провів 11 поєдинків, у яких відзначився одним забитим м’ячем (вразив ворота підгаєцької “Ниви”).

У минулому 2023 році провів кілька поєдинків за “Хатки” на районному рівні, навіть встиг відзначитися забитим голом у ворота ФК “Лапшин”.

Вічна і світла пам’ять Герою!