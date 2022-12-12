В одній з найгарячіших точок: збирають кошти на тепловізійний приціл десантнику з Тернопільщини

Підрозділу бійця з Тернопільщини, котрий перебуває в одній з найгарячіших точок фронту, терміново необхідний тепловізійний приціл.

Збір коштів оголосив друг десантника Роман Рибачок. Він зазначив, що боєць – мешканець Козови. Служить у 81-й ДШБ.

Частину коштів – 60 тисяч гривень – чоловік зібрав самотужки. Але необхідно ще майже стільки ж.

“Доброго дня. Терміново збираю кошти на тепловізійний приціл для друга десантника з Козови, який служить у 81 ДШБ. Він провів кілька місяців на передовій, повернувся з пораненнями, зараз знову в одній з найгарячіших точок.

Зібрав вже майже половину (60 тис. з необхідної суми).

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Фотозвіт обов’язково буде.

Розумію, всім зараз важко, але армію потрібно підтримувати, нашому земляку зараз в сотні разів важче… Світло відновиться, зима закінчиться, х*йло здохне, а Україна переможе!”, – написав Роман Рибачок.