Із Заліщик до Києва – на дивані: оригінальний тур стартував на Тернопільщині. ФОТО

Винахідник дивану на колесах Аркадій Фішман та його супутниця в мандрах Оленка Дунець вирушили в тур-збір на потреби ЗСУ із Заліщиків до Києва. Диван на колесах проїде 650 км на підтримку ЗСУ та фінішує на великому концерті в Києві 6 липня.

Вчора мандрівники-волонтери заїхали і до Чорткова, підзарядивши свій засіб пересування у Чортківській міській раді, поспілкувались із заступником міського голови Віктором Гуриним та головою благодійного фонду «Покрова Чортків» о. Андрієм Левковичем. Про це повідомили у Чортківській міській раді.

Винахідник Аркадій переселився в Заліщики Тернопільської області зі Слов’янська, сконструював знаменитий диван на колесах та разом із подругою по мандрах Оленкою здолає 650 км в диван-турі містами України, щоб зібрати кошти для ЗСУ.

Далі мешканці Тернополя, Вінниці, Хмельницького, Житомира та Києва зможуть побачити диван на колесах, сфотографуватись на ньому та підтримати збір донатом.