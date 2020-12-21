107 нових інфікованих зареєстрували минулої доби на Тернопільщині. Порівняно з минулим тижнем, кількість підтверджених випадків коронавірусу за добу знизилася майже утричі. Втім, лікарі кажуть, що із стабілізацією епідпроцесу це не пов’язано.

За інформацією обласного лабораторного центру, рівень колективного імунітету до коронавірусу на Тернопільщині становить 30%. Цього недостатньо для стабілізації епідпроцесу. Також у краї почастішали випадки повторного зараження COVID-19. “На початку тижня переважно кількість нових випадків є нижчою, ніж наприкінці. Усе ж в нас немає зараз критичної завантаженості хворими. Ми бачимо, що більше половини ліжкомісць у нас є вільними. Всі лікарні Тернополя працюють в умовах надання допомоги хворим на COVID-19: лікарня швидкої допомоги, міська лікарня №2, міська комунальна лікарня №3, міська дитяча лікарня. Дитяча лікарня надає медичну допомогу пацієнтам з коронавірусом не тільки діткам з міста Тернополя, а й дитячому населенню області. По трьох наших лікувальних установах розгорнуто 310 ліжкомісць. Тернопільська міська комунальна лікарня з 11 листопада працює як госпіталь з надання медичної допомоги хворим на коронавірус”.

Нині на Тернопільщині з коронавірусом бореться майже п’ять тисяч хворих на COVID-19. Більшість з них долають хворобу у легких формах. Втім, 20% інфікованих потребують госпіталізації.