Ольга Соколишин від партії “Довіра” стала депутаткою Тернопільської обласної ради за черговістю кандидатки у виборчому списку, замість Ігоря Гайдука, який склав повноваження.

Про це Суспільному повідомила голова Тернопільської обласної територіальної виборчої комісії Галина Щигельська.

Ользі Соколишин 58 років. Вона має вищу освіту. Жінка заступниця голови обласної спілки садівницьких товариств в Тернопільській області. Судимість відсутня. Зареєстрована депутаткою Тернопільської обласної ради за територіальним виборчим списком кандидатів у депутати від Тернопільської обласної організації політичної партії “Довіра” у багатомандатному виборчому окрузі №6.

“Ольгу Соколишин представник територіальної виборчої комісії представить на найближчій сесії Тернопільської обласної ради”, — каже Галина Щигельська.

На сесії, 22 серпня, депутати проголосували за припинення повноважень підозрюваного в отриманні хабара депутата Ігоря Гайдука. Він звернувся з заявою про складання депутатських повноважень. За це питання на сесії проголосували 38 обранців, ще 4 утримались. Про це повідомив перший заступник голови Тернопільської обласної ради Володимир Болєщук.

Нагадаємо, заступників начальника Тернопільської ОВА Ігоря Гайдука та Ігоря Дем’янчука, а також голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка підозрюють в отриманні хабара.

Колегія суддів Апеляційної палати ВАКС вирішила залишити ухвалу першої інстанції щодо запобіжних заходів Ігорю Гайдуку без змін. Апеляційні скарги прокурора та сторони захисту не задовольнили.

Прокурор антикорупційної прокуратури Артем Стельмах розповів Суспільному, що Михайла Головка та двох заступників голови обласної адміністрації підозрюють у вимаганні понад 2 мільйонів гривень у підприємця. Попередня кваліфікація — частина 4 статті 368 Кримінального кодексу. Це вимагання неправомірної вигоди групою осіб за попередньою змовою. Санкція статті передбачає ув’язнення на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років з конфіскацією майна.

У відповіді на інформаційний запит Суспільного командування військової частини А7033 повідомило, що старший лейтенант Ігор Володимирович Гайдук призваний до лав ЗСУ по мобілізації 22 березня 2023 року Чортківським РТЦК та СП та проходив службу у військовій частині А7167 із 25 березня 2023 року на посаді офіцера групи персоналу.

“Наказом начальника регіонального управління Сил територіальної оборони “Захід” від 17.06.2023 року звільнений з військової служби у запас за сімейними обставинами на підставі пункту другого частини четвертої статті 26 Закону України “Про військовий обов’язок та військову службу”, — йдеться у документі.