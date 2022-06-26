В Івано-Франківську останній храм перейшов від московської секти до української церкви

В Івано-Франківську храм Різдва Христового УПЦ МП, що на вул. Довженка, перейшов до Православної Церкви України.

Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, передає “Еспресо.Захід“.

Він зазначив, що ще 17 травня голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук підписала рішення про перехід церкви Різдва Христового до ПЦУ.

“Вітаю рішення громади про перехід від Московського Патріархату до ПЦУ! Очікуємо першої служби! Громада повинна згуртуватись і прийти! Про час повідомимо окремо”, – йдеться в повідомленні.

Тим часом, релігійна громада Різдва Христового УПЦ МП звернулась до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення у зв’язку з неправомірною реєстрацією Івано-Франківською ОДА (ОВА) нової редакції статуту релігійної громади собору Різдва Христового.

В заяві зазначається, що групою невідомих осіб вчинено підроблення офіційного документа – протоколу парафіяльних зборів громади собору Різдва Христового.

До слова, нещодавно Львівська обласна рада ухвалила заяву щодо заборони діяльності Української православної церкви московського патріархату в Україні.

Тим часом на Тернопільщині любителі “руского міра” намагалися захопити церкву і побили парафіян ПЦУ.

А ще раніше священник, який перейшов до ПЦУ, повернувся у московську церкву.