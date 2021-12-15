В італійському місті Нола помер уродженець Тернопільщини Ярослав Барановський.

Про це повідомляють у спільноті Книга пам”яті померлих за кордоном українців.

Відомо, що серце нашого земляка зупинилося у лікарні. Відтак, Генеральне консульство України в Неаполі просить зголоситися його родичів.

“З глибоким сумом повідомляємо, що 9/12/2021 в лікарні міста Нола (Італія) помер наш земляк з Тернопільщини пан Ярослав Барановський 1968 р/н.

Просимо родичів або всіх, хто знає рідних спочилого земляка повідомити або нас – або дипломатів Генеральне консульство України в Неаполі за номером “гарячої лінії” +390817875433.

Просимо щирої молитви за вічний спокій Р.Б.Ярослава”, – ідеться у повідомленні.