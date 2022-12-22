Храмовий празник відзначають в Архикатедральному соборі Тернополя. З нагоди свята відбулося урочисте богослужіння, а також освячення води. Усіх об’єднала спільна молитва за перемогу України.

«Сьогодні особливий день для нашого храму та усіх, хто його відвідує. Християнський світ відзначає велике свято. Саме в День Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці відзначаємо наш храмовий празник. Тож наші молитви звернені до небес з проханням про милість над Україною. Взяли участь в урочистому богослужінні, на якому відбулося освячення води. Всі разом помолилися за перемогу України, щоб настав мир і наша країна швидко відновилася і процвітала», – каже тернополянка Марія Гук.

По завершенню урочистого богослужіння відбулася спільна молитва за перемогу України, до якої долучилися жителі міста та представники військової адміністрації.