Народний депутат від “Голосу” Ярослав Железняк повідомив, що Рада продовжить мобілізацію та військовий стан найближчими днями.

Як передає “Хвиля“, про це він написав у своєму Телеграм-каналі.

Так, за словами Железняка, Рада на найближчому пленарному засіданні планує знову продовжити термін дії воєнного стану та загальної мобілізації.

“Відповідний указ президента (про продовження терміну дії військового стану в Україні) буде внесено на затвердження Ради найближчими днями… Поки термін продовження невідомий, але очікується, що він, на жаль, буде досить довгим”, – зазначив він.

При цьому Железняк підкреслив, що таким чином Рада продовжить термін дії військового стану вже вчетверте цього року. Він також нагадав, що востаннє дія воєнного стану була продовжена на 90 діб до 23 серпня.

Крім того, він розповів, що слід очікувати і указу президента про загальну мобілізацію, який прив’язується до терміну дії воєнного стану.