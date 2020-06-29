Депутат Почаївської міської ради Тарас Паляниця зустрів на кременецькій заправці п’ятого президента України Петра Порошенка.

Враженнями після зустрічі він поділився у мережі Фейсбук, а також опублікував фото.

“Близько опівночі потрібно було заїхати на АЗС у Кременці. Не помітити цю персону було важко. Не скористатися можливістю для фото — також. Досить приємний співрозмовник. Поспілкувались, побажали один одному щасливої дороги і поїхали кожен у своєму напрямку”, – пише Тарас Паляниця.

Петро Порошенко повертався з Івано-Франківщини.

Софія Романська