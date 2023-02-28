Більше сорока жителів Чортківської громади виявили бажання навчатися новому та вступити до «Університету срібного віку». Відкрили такий заклад у Чорткові на базі Палацу дітей та юнацтва. Заняття у ньому розпочнуться першого березня.

Про це повідомили у Чортківській міській раді.

– Я бачив такі ж навчальні заклади у багатьох країнах Європи і мріяв про такий університет у Чорткові, – розповів на відкритті 27 лютого Володимир Шматько, – міський голова Чорткова. – Хоча у соціальних мережах було багато скептицизму, ми вже сьогодні бачимо, що цей проект – потрібний. Адже вас тут – десятки. Я радію, що ви не закриваєтесь вдома, не живете одним телевізором, а хочете розвиватись. Якщо вам здається, що ви самі – це не так. Тут ви не лише здобудете нові знання і навички, а й знайдете спілкування.

Спочатку в «Університеті срібного віку» викладатимуть шість курсів: історію української музики; малювання; англійську мову; основи комп’ютерної грамотності; рукоділля; фітнес. Пізніше можна буде відвідувати основи надання першої домедичної допомоги, заняття зі скандинавської ходьби. А міський голова Володимир Шматько зауважив, що готовий розповідати про повноваження органів місцевого самоврядування.

Після закінчення курсів всі, хто не пропускатиме занять, отримають відповідні сертифікати. Міський голова також повідомив, що найкращі «студенти» університету за підсумками першого семестру влітку 2023 року зможуть безкоштовно поїхати до шведського міста-побратима Карлскруну, де теж функціонує подібний навчальний заклад. Бажаючі навчатися в «Університеті срібного віку» можуть звернутися за детальною інформацією до керівниці закладу Наталії Войтенко за телефоном: 050 873 85 63.

Фото із сайту Чортківської міськради