Всесвітній день української хустки відзначають 7 грудня. Це свято виникло у 2019 році з ініціативи депутатки Вінницької обласної ради, президента Міжнародного Клубу Успішних Жінок України Людмили Станіславенко та громадських діячів Вінниці. Ідея отримала велику підтримку в українській діаспорі і свято набуло статусу Всесвітнього.

З нагоди цього свята у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї розповіли про цікавий експонат.

– У фондовій збірці музею зберігається старовинна тернова орнаментована хустка фабричного виробництва, датована приблизно 1860 роком, – розповіла Галина Завіша, завідувачка сектора зберігання відділу фондів ТОКМ. – Вона належала Остапюк Марії Павлівні (1885 р. н.), а їй дісталася від матері (1850 р. н), яка проживала в селі Онишківці Шумського району. Хустку передавали в сім’ї з покоління в покоління. Десь у 1960-х роках хустку, якій вже було десь 100 років, від прабабусь отримала Жукевич Олена (1945 р. н.), уродженка села Голгоча Бережанського району. У 1985 році пані Олена, проживаючи у Тернополі, вирішила передати давню хустину до музею, щоб вона не загубилася у тодішньому вирі подій. Хустка кремова, фактура тканини зрідка має поздовжні смуги з шовкових ниток. По краю нанесений квітковий орнамент: червоні та сині квіти, галузки, листя, по кутах – букетики. По внутрішньому полі розкидані квіточки з листочками. Краї оздоблені в’язаними «френзелями».

Назва хустки «тернова», як пояснила Галина Завіша, походить від імені французького підприємця Гійома Луї Терно, який запровадив виробництво тонкої тканини з вовни, додаючи до неї козячий пух. На неї набивали квіткові або східні принти. Малюнок наносився на тканину за допомогою вибійки. Вибійчані хустки імітували набагато дорожчі перські, індійські шалі, які виготовляли вручну за допомогою багатоколірного жакардового ткання або вишиття.

Тернова хустка була дорогою. Відомо, що в кінці XIX століття на західних теренах України, що входили до складу Австро-Угорщини, вартість хусток рівнялась оплаті 20 робочих днів сільського жителя. Їх виробляли на багатьох мануфактурах на заході України, а також завозили з Чехії, Угорщини та Франції. Вовняні хустки мануфактурного виробництва на західноукраї‌нських зе‌млях називали «тернова», «шалянова», «салісуха», «бродська».

Фото зі сторінки ТОКМ у фейсбуці