Керівник Тернопільсько-Зборівської архиєпархії відвідав святиню.

В УГКЦ проводять флешмоб за повернення Почаївської Лаври греко-католикам.

Співробітник прес-служби Львівської архиєпархії УГКЦ отець Роман Гордій на своїй сторінці у Фейсбук закликав приєднуватися до флешмобу за повернення Почаївської Лаври греко-католицькій церкві.

«Почаївська Лавра була і має бути святинею УГКЦ!!! P.s.: заохочую усіх писати це на своїх сторінках, підтримати вже раніше розпочатий, так би мовити, флешмоб…», – пише отець Роман.

До акції долучилися представники Тернопільсько-Зборівської архиєпархії УГКЦ – напередодні нового року Почаївську Лавру відвідав архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Василій Семенюк. Світлину з паломництва опублікував на своїй сторінці в Інстаграм сотрудник Собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці міста Тернополя отець Роман Демуш,

Слід відзначити, що Почаївська Лавра, заснована у 1240 році як монастир Київської Митрополії Православної Церкви Константинопольського Патріархату, найбільше була розбудована у той час, коли належала до Василіянського Чину греко-католицької церкви. Зокрема, за кошти тоді майбутнього греко-католицького монаха Миколи Василя Потоцького збудований головний храм Лаври – Успенський собор. Проте після окупації Заходу України Російською імперією, у 1831 році монастир разом зі збудованим греко-католиками Успенським собором та іншими спорудами за наказом російського царя був захоплений Московським патріархатом (РПЦ), під контролем якого знаходиться і донині. За свідченнями істориків, Почаївська Лавра з того часу стала оплотом русифікації регіону, за указом царя Миколи ІІ (якого у Лаврі вважають святим) з 1905 року тут діяли російські націоналістичні організації «Чорна сотня» та «Союз російського народу». Проти УГКЦ боровся московський патріархат і пліч-о-пліч з радянською владою – у 1946 році організованим КДБ Львівським «псевдособором» УГКЦ спробували приєднати до РПЦ.

Свої права на Почаївську Лавру також неодноразово декларували і в Православній Церкві України. Настоятель Свято-Троїцького духовного центру ПЦУ у місті Тернополі протоієрей Микола Зінкевич заявив про порушення представниками УПЦ МП умов договору оренди споруд монастиря та наявність підстав для його розірвання.

Ймовірно, коли московський патріархат позбавлять узурпованої монополії на Почаївську Лавру, українська святиня стане доступною для молитви вірян і інших конфесій, як це практикують у цивілізованому світі. Для прикладу, храмом Гробу Господнього в Єрусалимі користуються аж шість християнських церков.