“За документами вся Почаївська лавра коштує, як одна ікона”: о. Зінкевич розповів, як можна розірвати договір оренди з УПЦ МП

В УПЦ МП закінчився термін оренди двох храмів у Києво-Печерській лаврі. А це означає, що з 1 січня, ймовірно, доступ представників московського патріархату до Успенського собору та Трапезної церкви буде неможливим

Про це заявив настоятель лаври Павло Лебедь (у народі – “Паша-Мерседес”) і вже навіть записав звернення до президента України. А от інша українська лавра – Почаївська, може залишитись у користуванні московського патріархату ще надовго. Як нам повідомили у пресслужбі Тернопільської ОВА, тут термін оренди наданий аж до 2052 року. Утім УПЦ МП неодноразово порушували умови договору оренди, а це цілком може призвести до його розірвання.

Про це в коментарі для “Еспресо.Захід” заявив настоятель Свято-Троїцького духовного центру протоієрей Микола Зінкевич.

Як він розповідає, від громадської ради при Тернопільській ОВА, до якої він входить, вже надіслали звернення до парламенту – просять ініціювати розслідування щодо законності договору оренди.

“Дозвіл оренди отриманий з багатьма порушеннями. Скажімо, коли робили оцінку майна, то вона нібито становила 1,2 млн грн. 1 мільйон і 200 тисяч гривень – уся Почаївська лавра! Тут уже виникає багато питань і сумнівів. Адже, навіть якщо не говорити про духовну цінність святинь, то все одно одна ікона, що там висить, може коштувати дорожче. Убранство самої ікони сягає шалених сум, адже вони обрамлені у дорогоцінне каміння”, – пояснює отець.

Також він наголошує, що орендарі лаври не дотримувались елементарних умов охорони архітектурної спадщини.

“На території заповідника, який входить до спадщини ЮНЕСКО, побудовані нові будівлі. Треба уважно переглянути дозволи на будівництво, бо до нього виникає чимало питань. Ми хочемо з’ясувати, хто дав їм дозвіл на території спадщини ЮНЕСКО, в заповіднику будувати новий храм. Тому ми просимо провести розслідування, зібрати комісію. А якщо вони будували, роблячи ушкодження для архітектурної пам’ятки, то хто їм давав дозвіл на продовження оренди?”, – зауважує духівник.

За його словами, є достатньо юридичних підстав, щоб розірвати договір оренди й наголошує – треба пам’ятати та про політичні моменти.

“Чому УПЦ підтримує російську церкву, поминає російських отців, які підтримують політику держави-агресора? Якщо вони не можуть абсолютно від’єднатись від російської церкви (а вони не можуть, бо все одно звершують свою зовнішню діяльність через російську церкву), то треба змінити назву цієї церкви. Відповідний закон вже ухвалили. Щоб так і було чітко вказано, що це – Російська православна церква в Україні. Тоді вони принаймні не зможуть обманювати людей”, – підсумував священник.