В Україні суттєво зросли ціни на продукти харчування, у тому числі – соціально значущі: найбільше подорожчали цукор – на 88% та соняшникова олія — на майже 90%.

У партії «УДАР Віталія Кличка» заявили, що ПДВ з джерела наповнення бюджету став джерелом корупції та додатковим фактором подорожчання продуктів харчування.

– ПДВ вже давно перетворився з важливого джерела наповнення бюджету на джерело багатомільярдної корупції, на якому гріють руки чиновники податкової та Мінфіну. Можливість у ручному режимі повертати чи не повертати ПДВ перетворює посадових осіб фіскальних органів на людей, від яких залежить безперебійна робота підприємств з мільярдними оборотами, – зазначили в партії «УДАР Віталія Кличка».

У партії кажуть, що через податкові «скрутки» держава регулярно втрачає до 60 млрд грн на рік. З іншого боку, через ПДВ громадяни змушені переплачувати за продукти харчування 20 і більше відсотків, якщо врахувати корупційну складову.

Щоб захистити громадян, експерти «УДАРу Віталія Кличка» пропонують запровадити нульову ставку ПДВ на соціальні продукти харчування, на житлово-комунальні послуги та енергопостачання для населення. Це дозволить реально знизити ціни на продукти харчування та житлово-комунальні послуги до 20 %.

– Йдеться про окремо визначений перелік «соціальних продуктів» – хліб, молоко, окремі види м’яса або на товарний ланцюжок для виробництва конкретних продуктів. Це також дозволить стимулювати попит на товари українського виробництва. Така практика існує в багатьох країнах Європи, – пояснили в «УДАРі Віталія Кличка».

Доцільно скасувати ПДВ на всі продукти, вироблені в Україні. Заміна податку з обігу (ПДВ) на податок з продажу, що стягується в момент сплати за товари чи послуги, значно спростить життя українському бізнесу, вважають УДАРівці.

У партії владу закликають не зволікати, оскільки від її нерозважливості й некомпетентності страждають українські громадяни, а бізнес не має ресурсів для розвитку.– Настав час рішучих дій та нестандартних кроків. Влада не має права зволікати. Скасуванням ПДВ на продукти харчування вона продемонструє, що реально бореться з корупцією, а не наживається на ній. Добробут громадян та їхня захищеність від економічних негараздів є ключовим завданням для української влади. Йдеться не лише про безпеку, але й про виживання Української держави, – підсумували в «УДАРі Віталія Кличка».