“УДАР Віталія Кличка” назвав три кроки, які у 2022 році допоможуть Україні впоратися з небезпечними викликами

Боротьба з коронакризою, зміцнення оборони та енергобезпеки – «УДАР Віталія Кличка» назвав три важливі кроки, які має здійснити влада на початку нового року.

У партії кажуть, що у 2022 році країна постане перед небезпечними викликами, відповісти на які життєво необхідно. Тому владі, як і всій країні, важливо діяти злагоджено та проактивно задля перемоги країни на трьох фронтах: боротьба з коронакризою та її наслідками; безпека та захист українських територій від загрози повномасштабного вторгнення Росії; протидія енергетичній кризі та забезпечення енергобезпеки країни.

– Саме ці виклики вимагають наразі адекватної реакції, рішучих зусиль всіх без винятку патріотичних політичних сил та єдності нації для їх подолання. Україна має зустріти загрози сильною, згуртованою і підготовленою, – кажуть «ударівці».

Перший крок – боротьба з коронакризою та її наслідками.

– Країна завмерла на порозі нової хвилі зростання захворюваності. З огляду на такі обставини, «УДАР Віталія Кличка» розробив антикризовий план та запропонував владі чіткий алгоритм подолання згубних наслідків коронакризи, що дозволяють не лише дієво боротися з епідемією, але й пом’якшити соціальні та економічні наслідки, – підкреслили «ударівці».

У партії наголосили, що зараз важливо не лише подолати епідемію, але й нарешті розпочати постковідне відновлення та розвиток економіки. «УДАР Віталія Кличка» пропонує: посилити підтримку медперсоналу та не допустити скорочення кількості фахівців; посилити інформаційну кампанію з метою пришвидшення темпів вакцинування. До кінця весни в Україні має бути повністю вакциновано не менше 70% людей; завершити за рік реформу медичної системи на вторинній і третинній ланці. Значну увагу, на думку «ударівців», необхідно приділити й відновленню економіки та підтримці бізнесу. Наприклад, спростити і розширити видачу доступних кредитів для бізнесу, запровадити мораторій на підвищення податків до завершення дії карантинних обмежень тощо.

Другий крок, на якому владі варто зосередити зусилля, – безпека та оборона.

– Державна оборонна стратегія має, у першу чергу, фокусуватися не на кількісному збільшенні ЗСУ, а на якісному перетворенні армії. А для цього необхідно: нарешті провести комплексну реформу державного «Укроборонпрому» та модернізацію вітчизняного ВПК; створити Оборонний фонд, який би гарантовано наповнювався з бюджету згідно з вимогами НАТО до бюджетів розвитку. Водночас до цього Фонду має направлятися 100% коштів від експорту військової техніки та озброєння, що виробляється в Україні. Кошти цього Фонду можуть використовуватися виключно на якісне переозброєння ЗСУ, – пропонують в «УДАРі Віталія Кличка».

Третій крок, за словами «ударівців», це – зміцнення енергобезпеки, втримання тарифів, безперебійне постачання енергоресурсів.

На думку «ударівців», головне завдання для місцевих енергетичних штабів – перевірити наявність та у разі відсутності забезпечити встановлення приладів автономної подачі електроенергії для об’єктів критичної інфраструктури (лікарень, пологових будинків тощо), а також відпрацювати алгоритм дій усіх екстрених служб (ДСНС, поліція, технічні служби) під час надзвичайної ситуації. – На центральному рівні для недопущення енергетичної кризи, потрібно припинити політичні інтриги на цьому питанні. Газ українського виробництва, який значно дешевше імпортованого, потрібно використовувати на потреби населення та ТКЕ. Нам варто у першу чергу орієнтуватися на внутрішні ресурси. Для забезпечення енергонезалежності України від Росії важливо під час проходження опалювального сезону не втратити динаміки приєднання до європейської енергосистеми, – зазначили в «УДАРі Віталія Кличка».