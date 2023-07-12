Учень Москалівської школи, що на Тернопільщині, встановив рекорд на обласних змаганнях.

Змагання Тернопільської ДЮСШ із загальної фізичної підготовки зібрали чимало підготовлених молодих спортсменів. Участь взяли і учні Москалівської школи.

Зокрема, Рустам Лахманюк встановив рекорд із згинання і розгинання рук в упорі лежачи – 100 разів! Четвертокласник вразив усіх рівнем своєї підготовки та вправністю виконання вправи.

Окрім цього високі результати показали й інші учні:

Катерина Шептицька – 4 місце;

Олександра Степаненко – 5 місце;

Владислав Макодрай – 6 місце.

Про це повідомили на сторінці Лановецької міської ради.