Стало відомо, хто може стати новим спонсором тернопільського клубу.

Нещодавно була інформація, що найближчим часом першолігова «Нива» отримає нового інвестора, який пов’язаний із футболом і свого часу вже мав успішний проект. Проте, ім’я цього функціонера джерело розкривати не стало.

Як стало відомо “Спортивці“, новим інвестором тернопільського клубу може стати чинний віце-президент «Львова» з дитячо-юнацького футболу Роман Михайлів, який, схоже, не надто задоволений своєю роллю у львівському клубі.

Повідомляється, що функціонер не хоче обмежуватися розвитком лише дитячого футболу, внаслідок чого має намір брати участь у розвитку футбольного клубу на дорослому рівні. Відтак, все вказує на те, що вже найближчим часом Михайлів перебереться до «Ниви».