Міжконфесійне святкування Різдва влаштували у Збаразькій громаді. 25 грудня на урочистості зібралися представники різних конфесій, влади, жителі міста і довколишніх сіл.

Усі присутні колядували. Представники влади і духовенства вітали з Різдвом. Линули вітання від міського голови Романа Полікровського, отця Давида, який служить у римо-католицькому храмі Святого Антонія у Збаражі, отця Олексія Боднарчука, адміністратора церкви Христового Воскресіння, пасторів Петра Сельського та Андрія Макуха.

“Таке святкування у нашому місті відбувається не вперше. 25 грудня Різдво святкує весь християнський світ. Тому ми вирішили підтримати і популяризувати святкування саме у цей день. Важливо святкувати разом зі всім християнським світом, а не з Росією. Хоча головне — це не забувати про основний зміст Різдва. Спаситель прийшов у цей свій, щоб кожен з нас мав надію на вічне життя”, – зазначив житель Збаража Ігор Куляс.

Колядками, піснями, щедрим теплом сердець у святкуванні взяли участь юні і дорослі артисти, християни різних конфесій. Долучилися до урочистої програми танцювальні та вокальні колективи Збаразької громади.