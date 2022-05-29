У природному заповіднику “Медобори” на Тернопільщині цвіте ясенець білий. Рослина занесена до Червоної книги України.

Про це розповіла Суспільному завсектором екологічно-освітньої роботи заповідника Оксана Мурська.

За її словами, якщо в сонячний безвітряний день піднести до квітучої рослини запаленого сірника, повітря навколо спалахує блакитним або зеленуватим полум’ям – це загоряється ефірна олія. Полум’я не завдає рослині шкоди, тому її називають неопалимою купиною.

Ясенець білий – рослина небезпечна.

“Вона густо вкрита залозистими волосками, що виділяють ефірну олію. Ця речовина може спричинити болючі опіки. Вони з’являються не одразу, а за 2-3 дні. При сильних ураженнях виникають пухирі, які повільно загоюються”, – каже Мурська.

За її словами, листки ясенцю схожі на листки ясена. Рослина виростає до 120 см заввишки. Квіти білі, з рожево-пурпуровими прожилками. Мають аромат ванілі з лимоном. У заповіднику “Медобори” цей червонокнижний вид зростає на лучно-степових схилах. Рясно зацвітає у травні.

“Неопалима купина – символ незнищенності. Про квітку, яка не горить у вогні, складали легенди. У наш час вона особливо яскраво асоціюється з Україною. Віримо, що переможемо у війні та обов’язково розквітнемо на крутосхилах історії”, – сказала Оксана Мурська.