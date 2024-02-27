Останніми роками у зимовий період на Тернопільщині почастішали випадки, коли люди зустрічають кажанів. Іноді нещасних звірят знищують. Але, на щастя, є громадяни, що не лінуються пошукати адреси реабілітаційних центрів і передати виловлених кажанів туди.

Час від часу небайдужі люди передають виявлених взимку кажанів до НПП “Дністровський каньйон”. Про це повідомили на сторінці національного природного парку.

Так, у грудні в Тернополі була знайдена колонія вечірниць дозірних чисельністю 120 особин. Побачили тваринок, коли робили ремонт балкону. Господиня житла пані Олена акуратно переклала звірят у картонний ящик і своїм коштом привезла їх до Заліщик.

При огляді було встановлено, що вечірниці мають достатню вагу для зимівлі, тому їх перевели у стан гібернації (зимового сну). При плановому огляді та зважуванні виявлені ослаблені тваринки, яких потрібно догодовувати, щоб вони успішно продовжили зимовий сон. Основну вагу у справі порятунку цих червонокнижних, корисних для людини, звірят взяла на себе Тетяна Микитюк – молодша наукова співробітниця парку.

Подібним чином до парку потрапив і пергач пізній. Його передала пані Наталія, також із Тернополя. Тваринка теж перебуває на догодовуванні.

“Коли настане надійне тепло (у квітні), випустимо кажанів у природне середовище. І справа не стільки у тому, що набридливої комашні стане менше. Доброти і справедливості, що базуються на наукових знаннях, по відношенню до природи побільшає”, – зазначили у національному парку.