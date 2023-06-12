Ще одного мужнього захисника втратила Тернопільщина.

У Донецькій області, неподалік Роздільного Бахмутського району, загинув Іван Прокопів.

Про важку втрату повідомили у Бучацькому РТЦК.

“При виконанні бойового завдання, залишившись вірним військовій присязі на вірність Українському народу, стійко та мужньо виконувавши військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу та незалежність 08.06.2023 , н. п. Роздільне, Бахмутського району, Донецької області загинув солдат ПРОКОПІВ Іван Павлович 1989 р.н. житель с. Сновидів.

Низький уклін Герою України!

Вічна пам’ять і Царство Небесне нашому ЗАХИСНИКУ!

Герої не вмирають, вони в наших серцях назавжди!

Щирі співчуття рідним і близьким!”, – ідеться у повідомленні.

Співчуваємо… Вічна пам’ять…