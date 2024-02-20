Після резонансної смерті тернополянина Миколи Ірзайкіна, який помер в навчальній частині на 9-ий день після мобілізації, було проведено службове розслідування. У військовій частині прокоментували обставини смерті чоловіка, а також його скарги на погані умови.

Начальниця служби зв’язків з громадськістю військової частини А2900 Анна Гаврилюк пояснила, що на навчаннях солдати живуть в польових умовах, а не в приміщеннях, через загрозу ракетних ударів, а також з метою максимального наближення умов навчання до бойових. Про це пише видання 0352.ua.

Щодо хвороби Ірзайкіна, то військові відкидають усі звинувачення на адресу ВЛК, стверджуючи, що у своїй смерті чоловік винен сам, бо вчасно не звернувся за допомогою.

Житомирське бюро судмедекспертизи встановило, що причиною смерті Миколи Ірзайкіна стала «легенево-серцева недостатність, пневмонія, неуточнена».

«Питання про ВЛК. Захворювання у солдата Ірзайкіна М. В. сталося під час проходження навчання та життєдіяльності в польових умовах», – йдеться в повідомленні Гаврилюк.

За її даними, 8 лютого Микола Ірзайкін після занять з вогневої підготовки звернувся до фельдшера зі скаргами на слабкість, озноб, підвищення температури. Після медогляду йому видали жарознижуючі препарати і відправили в лазарет польового табору.

«Повторний огляд фельдшером було здійснено після повернення з занять. 9 лютого солдат мав направлятись на госпіталізацію. 9 лютого о 4.50 у солдата Ірзайкіна М. В. різко погіршився стан здоров’я (хрип, кашель, підвищення температури, втрата свідомості). Черговим фельдшером з 4,5 до 6 год проводилися реанімаційні заходи. Вони результатів не дали, о 6 год ранку було констатовано смерть.

Згідно з інформацією свідків та матеріалами службового розслідування, встановлено, що солдат Ірзайкін М. В. мав погане самопочуття ще за 4 дні до смерті, однак до чергового медика не звертався, бо був переконаний, що це звичайна застуда», – йдеться у повідомленні.