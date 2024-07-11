Тернопільський окружний адміністративний суд визнав протиправною відмову військової частини звільнити зі служби мобілізованого, чия дружина має третю групу інвалідності. Суд зобов’язав військову частину повторно розглянути рапорт позивача, врахувавши висновки суду.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2024 року, до суду звернувся мобілізований військовий, який хоче звільнитись зі служби. Підставною для свого звільнення він називає те, що у його дружини є третя група інвалідності. Однак у військовій частині йому відмовили у задоволенні рапорту, повідомляє Zaxid.net.

Представник військової частини пояснив суду, що військовому відмовили у звільненні зі служби, бо його дружина має третю групу інвалідності, а не першу чи другу групу. Адвокат позивача наголосив, що норма підпункту «г» пункту 2 частини 4 статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» передбачає звільнення зі служби якщо один із подружжя є особою з інвалідністю, без конкретизації якої саме групи.

Цю справу розглянув суддя Андрій Осташ, який дослідив аргументи сторін та став на сторону позивача. Суддя підтвердив, що військовослужбовець, дружина якого має інвалідність, має право на звільнення з ЗСУ незалежно від групи інвалідності та наявності чи відсутності необхідності здійснення постійного догляду. Тому відмова військової частини звільнити мобілізованого зі служби є протиправною. Суд зобов’язав військову частину повторно розглянути рапорт позивача про звільнення, врахувавши висновки суду.

До слова, нещодавно схоже рішення прийняв львівський суд – він також підтвердив, що наявність у дружини військового третьої групи інвалідності є підставою для звільнення зі служби. Також нещодавно львів’янин у суді оскаржив відмову ТЦК в наданні відстрочки від мобілізації.

Софія Лазуркевич