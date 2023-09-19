17-річний блогер та співак з Тернополя Вова Циган починав співати на вулиці, а місяць тому випустив свій перший кліп. Відео на пісню “Космонавти” набрало майже мільйон переглядів на ютубі. Хлопець вже готує прем’єру нової пісні — про касирку з супермаркету.

Вова Циган згадує свій перший виступ у центрі Тернополя. Хлопець розповідає, що було це понад рік тому. Тоді приятель подарував йому гітару. Грати на ній навчився самотужки, розповів хлопець кореспондентам Суспільного.

“Я співав “Червону руту” на Театральному майдані”.

Хлопець каже, що під час повномасштабної війни співав поблизу одного з тернопільських ресторанів. Вулицями з гітарою ходив тоді заради заробітку.

“Бувало давали й по дві тисячі гривень”.

Вова розповів, що співає з восьми років. Зараз йому 17. Каже, що псевдонім “Циган” взяв через впізнаваність. Справжнє прізвище не розголошує.

“Я грав у футбол і там хлопці були. Вони казали: “Циган, циган”. І тоді я навчився грати в футбол, потім в них вигравав”.

Хлопець говорить, що його сім’я родом зі Закарпаття, але Тернопіль для нього став рідним.

“Хоч вбийте мене, я не поїду з Тернополя, не буду жити в інших містах, мені тут подобається”.

Вова каже, раніше і не мріяв бути співаком, бачив себе у майбутньому боксером.

“Я займався боксом. Спочатку ходив на тренування, потім мене дядько вчив боксу”.

Хлопець розповів, що музика переважила спорт.

“Почали мене знімати, відео набирали багато переглядів, багато вподобайок. Так я став відомим”.

Зараз Вова часто буває у Києві, дає інтерв’ю та планує брати уроки вокалу. Його дебютний кліп “Космонавти” за місяць зібрав майже мільйон переглядів на ютубі.

“Це про війну, про любов. Як війна і любов досі тримається, не вмирає. Вірю, вболіваю і надіюся, що це буде і Україна переможе. В ці важкі часи я людям дарую усмішку”.

Вова каже, що мріє про велику сцену, а 30% від зароблених на концертах коштів планує віддавати на підтримку української армії. А зараз готує прем’єру нової пісні.