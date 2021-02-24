У центрі селища Залізці на території Залозецької громади 21 лютого освятили пам’ятник Героям Небесної Сотні.

Долучився до встановлення пам’ятника голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

Він наголосив на тому, що молоді покоління українців мають виховуватися на прикладі Героїв та знати ціну свободи.

– Я дякую Богу, що мав змогу долучитися до встановлення пам’ятника нашим Героям, захисникам України! Відкриваючи пам’ятники Небесній Сотні, ми прагнемо, щоб про кращих синів та дочок України пам’ятали наші діти. Щоб ніхто не забував, що ми живемо, бо вони віддали за нас своє життя! Сьогодні ми зібралися вшанувати пам’ять наших мужніх лицарів, наших захисників, наших справжніх Героїв. 7 років тому, коли нас хотіли зробити рабами, ми не відступили, не опустили рук, не зрадили Батьківщині! Український народ згуртувався, щоб повалити диктатора, щоб змінити Україну, щоб наповнити її українським змістом! Ми стояли до кінця. Герої Небесної Сотні йшли у смертельний наступ, щоб відстояти майбутнє України. Право наших дітей жити вільно та бути господарями на своїй, Богом даній землі! – зазначив Михайло Головко.

Тепер сюди приходитимуть, аби вшанувати, віддати належне та вклонитись Героям, які віддали своє життя за Україну, каже мешканка Залозецької ОТГ Наталія Процик.

– З’явилось у нас місце, куди можна прийти, привести своїх дітей і в тишині помолитись, віддати пам’ять тим людям, які віддали найцінніше, що в них було – своє життя, – наголосила Наталія Процик.

Збудувати європейську квітучу Україну, якою Герої з Небес будуть пишатися, – таким є завдання сучасного покоління, вважає голова Залозецької ОТГ Тернопільського району Андрій Нога.

– Хотілося б сьогодні подякувати голові Тернопільської облради Михайлу Головку за його плідну працю, за його вклад у нашу Залозецьку громаду, за те, що збудував тут пам’ятник героям Небесної Сотні, – відзначив Андрій Нога.