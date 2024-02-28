Стало відомо про загибель захисника з Тернопільщини Івана Григуса. Російські нелюди розстріляли бійця, котрий разом з побратимами потрапив у полон.

На початку лютого в інтернеті з’явилося відео, на якому допитують полоненого під Новомихайлівкою військового 79-ї бригади ЗСУ. Чоловік назвав себе Іваном Григусом.

На жаль, як виявилося, окупанти стратили захисника. Загибель земляка підтвердив голова Залозецької селищної ради Андрій Нога.

“З глибоким сумом та скорботою повідомляємо про те, що підтверджено загибель нашого воїна ГЕРОЯ, жителя смт. Залізці ГРИГУСА Івана Любомировича, 02.02.1991 р.н., який потрапив в полон у Донецькій області і на днях був безжально розстріляний москалями.

На жаль, словами важко загоїти в серці болючу рану втрати. Адже смерть найріднішої людини – велике випробування. В цю гірку мить поділяємо горе Вашої сім’ї та разом з Вами схиляємо голову в глибокій скорботі.

Сили рідним, близьким, друзям та усім хто знав нашого захисника ІВАНА пережити цю невимовну біль від втрати рідної людини …

Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях.

Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!”, – ідеться у повідомленні голови громади.

Щиро співчуваємо рідним загиблого Героя. Вічна і світла пам’ять.