На Тернопільщині сьогодні попрощаються з бійцем, якого розстріляли в полоні. ВІДЕО

На Тернопільщині у Залізцях зустріли тіло військовослужбовця Івана Григуса, якого російські військові розстріляли в полоні 22 лютого. Чоловікові було 33 роки.

Про це Суспільному розповів голова Залозецької громади Андрій Нога. Тіло військовослужбовця зустріли біля в’їзду в Залізці.

“Люди плакали та дзвонили, ми не вірили до останнього. Коли побачили в інтернеті, що він в полоні, а коли почули, що розстріляли, то серце кров’ю обливається. Дуже боляче, для нас така сумна звістка, вже 5 воїн з нашої громади загинув від рук тої зловісної орди”, — каже місцева жителька Ольга Романів.

“Іван був тихий, спокійний хлопець, це внук колишнього директора школи. Всі раділи, що він живий, а тут така новина, нас всіх приголомшила”, — розповіла заступниця директора Залозецької школи Світлана Бенцал.

Івана везли вулицями селища додому востаннє.

Друг Івана Григуса Віктор Годован каже, чоловіка мобілізували в листопаді 2023 року, він служив в 79 окремій десантно-штурмовій бригаді на Донецькому напрямку.

“Він сказав, що вистачить мені тут сидіти. Коли виходив на завдання, то ще передзвонив до мене, каже: “Маю виходити” і все. На цьому зв’язок обірвався”.

У Залозецькій громаді 1 та 2 березня оголосили днями жалоби за Іваном Григусом. Поховають військового завтра, 2 березня, о 13 годині.