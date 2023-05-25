До першого травня суб’єкти господарювання повинні були замінити вивіски на своїх закладах у центрі міста, які не відповідають вимогам, на нові.

Після перевірки муніципальні інспектори подали у міську раду перелік вивісок, які не були замінені, і які необхідно зняти. Усього їх виявили 90. На засіданні виконавчого комітету 24 травня прийняли рішення про їх демонтаж.

Загальні вимоги та обмеження щодо розміщення вивісок на території Тернопільської міської територіальної громади затвердили у міській раді у листопаді минулого року. Підприємцям дали час до 1 травня 2023 року подати заяви та погодити нові вивіски у міській раді.

– Рішення було прийняте у листопаді минулого року, – прокоментував Сергій Надал, міський голова. – Ми дали час, враховуючи військовий стан, до 1 травня привести рекламні вивіски у відповідність і подати заяви встановлено зразка. Суб’єкти господарювання, які наведені у переліку, не привели у відповідність до вимог свою зовнішню рекламу та не подали документи. Упродовж 10 днів вони можуть самостійно її зняти, після цього вивіски примусово зніматиме постійно діюча робоча група.

Міський голова також дав протокольне доручення муніципальній інспекції вжити заходів щодо дотримання правил благоустрою у частині адміністративної відповідальності керівників закладів, де вивіски не відповідають вимогам.