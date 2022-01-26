У трьох громадах на Тернопільщині всі школи перейшли на дистанційне навчання

У Підгаєцькій, Скалатській та Козівській громадах всі школи перейшли на дистанційне навчання.

Про це повідомили в обласному управлінні освіти і науки. Загалом в області очне навчання зупинили 85 загальноосвітніх шкіл та 495 окремих класів.

COVID-19 на Тернопільщині підтвердили у 131 учня та 86 вчителів. Рішення щодо дистанційного навчання приймають безпосередньо у навчальних закладах та в об’єднаних територіальних громадах.

“Пропонуємо забезпечити закриття окремих класів, окремих закладів освіти, з приводу недопущення поширення інфекції, спричиненої COVID-19. Тобто у випадку виявлення хворих, потрібно закривати на карантин або окремі класи, або окремі заклади освіти. Також необхідно забезпечувати дотримання провітрювального режиму в закладах освіти”, – зазначила начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома.

Додамо, сьогодні Міністерство освіти і науки рекомендувало вищим навчальним закладам перейти на дистанційний формат навчання.