У Тернопільській обласній бібліотеці для дітей відбулась зустріч з відомим письменником та науковцем Олегом Германом.

Сьогодні голосову і звукову гаму бібліотечної атмосфери розбавив елегантний чоловічий баритон, власником якого є не менш елегантний, а ще дуже талановитий і багатогранний – Олег Герман.

Зустріч під назвою «У тональності поетичних роздумів…» була присвячена 75-річчю від дня народження українського і тернопільського науковця, поета, письменника, заслуженого діяча мистецтв України… І тут ще довго можна перераховувати численні здобутки та регалії Олега Михайловича, які він з іронією називає «шафою з красивими піджаками». Бо ж у стократ важливішим, на думку митця, є те, що під оболонкою, а це – внутрішня чистота, порядність, відданість людям і справі, яку обрав за покликом серця і, звичайно ж, вміння любити і дарувати любов. Під час заходу читачі Тернопільської обласної бібліотеки для дітей ознайомились з поетичними та прозовими творами Олега Германа, що видані у книгах: «Мелодія слова», «Хресне сходження», «Прислухайтесь… Дзвенить струна», «Співоча скеля» та багатьох інших, дізнались про особливий формат і символізм книги «Доля. Мрія», в якій автор дарує крила для уяви читача та запрошує злетіти вгору до Мрії, або ж пливти на хвилях Долі.

Відповідаючи на численні запитання прихильників, митець дуже тепло відгукувався про свою родину – дружину Марію, що є втіленням ідеальної супутниці життя творчої особистості, а також про сина Тараса, який нині боронить Україну від нападу чужинців і яким пишається, тамуючи батьківську тривогу.

Це була дуже позитивна і надихаюча зустріч, адже окрім творчого хисту та неймовірного інтелекту, Олег Герман має ще одну надздібність – фантастичне почуття гумору, що однаково вражає своєю безпосередністю і доречністю.

Дякуємо учасникам заходу за цікаве спілкування та щирі емоції, які коротко можна передати, зацитувавши нашого дорогого гостя: «Щаслива мить – така мала, але ж була вона, була…».

Якнайбільше щасливих мирних миттєвостей нам усім після Перемоги!

Уляна Пилипчук, редакторка Тернопільської обласної бібліотеки для дітей