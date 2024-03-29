Співробітники Тернопільського районного управління поліції встановлюють місцеперебування неповнолітнього Мороза Олександра Дмитровича, 2008 року народження.

Хлопець 28 березня близько 17:20 години вийшов з кафе на вулиці Сахарова в Тернополі й пішов у невідомому напрямку.

Відомо, що юнак є вихованцем Чортківської комунальної установи “Родинний затишок”.

Неповнолітній був одягнений у спортивний костюм зеленого кольору та гумові чорні тапочки. У правому вусі має срібну сережку у вигляді хреста.

Якщо ви бачили Олександра, знаєте про його місцеперебування – телефонуйте працівникам поліції за номером телефону: 050-102-02-36 або на лінію “102”!