Працівники Тернопільського райуправління поліції встановлюють місцеперебування Биковського Станіслава Вікторовича 2002 року народження.

Юнак переїхав до Тернополя із Запоріжжя. Восьмого вересня він залишив місце проживання, на зв’язок не виходить, а мобільний вимкнений.

Прикмети розшукуваного: ріст близько 175 см, чорне волосся, сірі очі.

Якщо ви бачили десь Станіслава або знаєте його місцеперебування, повідомляйте в Тернопільське РУ поліції за телефоном (0352)27-11-70, 0 (67) 709 49 53 або на лінію “102“.