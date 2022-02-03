З початку лютого у Тернополі змінили графік роботи чотирьох центрів вакцинації та пунктів щеплень від COVID-19.

Відтепер вони працюватимуть з 9.00 до 18.00. Без змін у графіку залишився пункт щеплення у Тернопільському міському лікувально-діагностичному центрі.

Графік роботи центрів вакцинації у Тернополі продовжили, щоб більше містян могли щепитися у зручний час.

“Нас турбує, що недостатньо вакциновано серед людей старшого віку, людей із супутніми захворюваннями. Ковід негативно впливає на органи і системи, які вже вражені. У зоні ризику — люди із цукровим діабетом, з серцево-судинними захворюваннями. Відслідковуємо ситуацію з вакцинації у Тернопільській громаді. Однією дозою охоплено 51% населення, двома дозами — 47,13%. Це недостатньо для формування колективного імунітету. Сьогодні важливі активізувати роботу з вакцинальної кампанії. Вакцинація не дає стовідсоткової гарантії, що ви не захворієте, але вона дає великі шанси на виживання та на легке протікання хвороби. Якщо вже говоримо про проведення вакцинальної кампанії, то це необхідно, щоб зберегти життя людей насамперед. Дуже велике значення тут має робота наших сімейних лікарів”, – зазначив заступник директора обласного центру контролю хвороб Юрій Дементьєв.

Додамо, отримати консультацію щодо вакцинації, термінів ревакцинації, місця проведення вакцинації можна за телефоном гарячої лінії +380678811066.