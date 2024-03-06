Більше п’ятидесяти юних музикантів змагалися у Тернополі за звання найкращого. Відбувалося це під час двадцятого обласного конкурсу піаністів імені Василя Барвінського – видатного українського музиканта та педагога, уродженця нашого міста.

Чотири попередні роки конкурс проходив дистанційно, а цього року знову відбувся «на живо».

У конкурсі взяли участь вихованці мистецьких шкіл з Тернополя, Збаража, Кременця, Теребовлі, Гусятина, Острова, Товстого, Лановець, Мельнице-Подільської, Чорткова, Шумська. Проходив він у концертній залі Тернопільської музичної школи №1 імені Василя Барвінського впродовж двох днів. У перший день виступали діти до 10-ти років, у другий – до 12 та 15 років. Молодші мали підготувати на конкурс три твори, старші – чотири. Обов’язковою умовою для усіх учасників було виконати твір Василя Барвінського.

Свої таланти, підготовку та наполегливість у досягненні мети у молодшій групі демонструвало 25 юних піаністів, яким ще не виповнилося 10 років, у середній – 24 (діти до 12-ти років), у старшій – п’ятеро (учасники віком до 15-ти років). Оцінювало виступи конкурсантів компетентне журі, до складу якого увійшли викладачі Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької та викладачі мистецьких шкіл Тернополя. Голова журі – голова ПЦК «Фортепіано» мистецького коледжу Наталія Кравчук.

За інформацією організаторів, найвищу відзнаку конкурсу – Гран-Прі – завоювала учениця Тернопільської музичної школи №1 імені Василя Барвінського Христина Карашкевич зі старшої групи, яка займається у викладача Любові Кривої. У подарунок вона отримала колекцією книг від видавництва «Богдан» та метроном, який буде слугувати їй в подальших підготовках до виступів на престижних конкурсах та фестивалях. Журі також визначило перші-треті місця у кожній із вікових груп та спеціальні номінації. Усі діти отримали пам’ятні статуетки, буклети, дипломи, переможцям вручили подарунки. Дипломами також відзначили викладачів, які підготували конкурсантів.

Фото зі сторінки управління культури і мистецтв ТМР у фейсбуці