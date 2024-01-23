Погіршення погодних умов, дощ та мороз – основні чинники того, що автівки не можуть вчасно загальмувати. Тому пішоходам варто бути уважними та обережними.

Дві автопригоди трапилося на дорогах Тернопільщини 22 січня. З тілесними ушкодженнями до лікарні потрапила жителька Бережанської громади. Її збив автомобіль. Аварія трапилася близько 11:00 в обласному центрі на вулиці Острозького. За попередніми даними, допустив наїзд на жінку 1961 року народження водій автомобіля “Toyota” .

Впала та зламала ногу й 49-річна тернополянка. Жінка виходила з маршрутного автобуса, коли транспорт почав рухатися далі. Вона не втрималася. Як наслідок – потрапила до лікарні із переломом ноги.

За обома фактами тривають перевірки.

Фото ілюстративне.