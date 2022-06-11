Одним із невід’ємних елементів проведення благоустрою та підготовки міста до літнього сезону є висадження клумб, квітників та упорядкування зелених зон. Так, цими днями на вулицях та паркових зонах Тернополя тривають активні роботи з озеленення.

«Продовжуємо облаштовувати нові квітники та впорядковувати зелені насадження у нашому місті. Так, нещодавно у парку «Топільче» облаштували нову клумбу у патріотичному стилі, згодом перед входом у парк з’явиться ще один квітник. Загалом у Тернополі облаштовано 25 клумб-квітників у паркових зонах нашого міста, – зазначає міський голова Сергій Надал. – Цьогоріч у Тернополі з’являться й нові локації з насадженнями, зокрема, великі клумби в патріотичному стилі влаштують на масивах: «Східний» та «Дружба». Також у місті заплановано облаштувати три нових сквери – на просп. Злуки, вулицях Олександра Довженка та Новий Світ, ініціатива про створення яких надійшла від тернополян».

Станом на сьогодні на загальноміських територіях влаштовано 24 квітники, 18 з яких уже озеленено, а на інших тривають роботи. Зокрема, один із них – «Квітник Матері», на території скверу ім. Тараса Шевченка висадили матері загиблих на війні бійців та вимушені переселенці спільно з міським головою.

Також на території парку «Топільче» поблизу декоративного млина висаджено алею із 10 саджанців катальпи бігнонієвидної за участі євангельських церков м. Тернополя та переселенців з Міст-Героїв: Ірпінь, Гостомель, Буча, Миколаїв, Охтирка, Херсон, Чернігів, Маріуполь, Волноваха, Харків.

Нагадаємо, в рамках двомісячника благоустрою цьогоріч на території «Парку Здоров’я» висаджено 25 саджанців кавових дерев кентукських та платанів; у парку імені Тараса Шевченка – 15 дерев породи «сумах». Ще понад 70 дерев виду ялина, сосна, туя, липа, клен, береза, павловнія та інші висаджено поблизу житлових будинків.