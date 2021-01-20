Станцію знезалізнення води планують запустити в роботу у кінці 2021 року.

Про це під час брифінгу 19 січня розповів начальник комунального підприємства «Тернопільводоканал» Володимир Кузьма.

– За кошти Світового банку ми провели тендер, відібрали переможця, це консорціум двох підприємств – української компанії «Ютем» та австрійської компанії «Ісако», – розповів Володимир Кузьма. – Вони певний період вивчали майданчик, розробляли і разом з нами узгоджували проекті рішення, після чого пройшла експертиза, і ми отримали дозвіл на будівництво. Будівельні роботи розпочали восени 2020 року. У приміщені станції знезалізнення буде розміщено сім груп фільтрів для того, щоб забирати залізо з води, яку ми беремо з надр землі. Далі вода поступатиме у чотири резервуари, з яких подаватиметься у водопровідну мережу міста. На самій станції буде запроваджено нову систему знезараження. Ми повністю відмовимось від хлорування води, натомість будемо використовувати американську технологію змішаних оксидантів. Зараз вже закладено фундамент споруди, готовий каркас машинного залу, вже є елементи трубопроводів, стальні конструкції будівлі. Сподіваємось наші підрядники зможуть завершити роботи вчасно, і до кінця року ми запустимо цю станцію у роботу.

Володимир Кузьма також відзначив, що будується не тільки станція знезалізнення. Зроблять також реконструкцію водопровідно-насосної станції, яка подає воду для потреб 75-80% жителів Тернополя. Замінять водопровідні мережі в межах майданчика насосної станції, запірну арматуру, збудують резервуар оборотної води, новий лабораторно-побутовий корпус, де буде розміщена центральна лабораторія водоканалу, змінять систему енергоживлення. Все обладнання матиме автоматичну систему управління. За словами Володимира Кузьми «Тернопільводоканал» одне з перших підприємств в Україні, яке впровадить новітню технологію швидких фільтрів для очищення води від заліза.