У Тернополі змінили тарифи на гарячу воду, але не для всіх

На засіданні виконавчого комітету прийнято зміни до рішення про коригування тарифів на послуги з постачання гарячої води.

Про це повідомляє Тернопільська міська рада.

“На засіданні виконавчого комітету прийнято рішення «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету від 28 вересня 2023 № 1165 «Про встановлення тарифів на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та гарячої води»». – ідеться у повідомленні. – Даним рішення пропонується скоригувати з 1 липня 2024 року економічно обґрунтовані одноставкові тарифи на послугу з постачання гарячої води для потреб бюджетних установ та інших споживачів (суб’єктів господарювання)”.

У міськраді зазначають, що розмір тарифу на послугу з постачання гарячої води для населення не зміниться.

Нагадаємо, наразі КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» застосує тариф для нарахування плати за спожиту гарячу воду 80,58 грн (з ПДВ) за куб. м.