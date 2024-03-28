Видалення дерев чи інших зелених насаджень здійснюється тільки після їх обстеження відповідною комісією. Також повне обрізання крони дерева у Тернополі з цього року заборонене. Видалення та обрізку зелених насаджень повинні виконувати тільки фахівці спеціалізованої організації.

Про це під час брифінгу у ТОВА розповів головний спеціаліст відділу державного екологічного нагляду контролю природно-заповідного фонду, лісів та рослинного світу Державної екологічної інспекції у Тернопільській області Василь Дуда.

– Порядок видалення дерев чи інших зелених насаджень в межах населених пунктів регламентується постановою Кабміну від першого серпня 2006 року № 1045, – повідомив Василь Дуда. – У ній чітко прописані, які причини служать видаленню дерев. Будь-хто з громадян може звернутися з проханням про видалення дерева. У всіх громадах створені комісії з обстеження і визначення стану дерев чи зелених насаджень. Після надходження заяви комісія виходить на місце за участі представника Державної екологічної інспекції та визначає стан насадження: підлягає чи не підлягає воно видаленню, яка причина всихання тощо. Складається акт комісійного обстеження у якому вказуються всі причини і після висновку комісії зелені насадження підлягають або не підлягають видаленню. Після затвердження такого акту органи місцевого самоврядування видають ордер на видалення зелених насаджень, в якому чітко обумовлено терміни виділення і куди має піти деревина.

За словами Василя Дуди, у тернополян часто виникають запитання щодо обрізки дерев. Є три її види: санітарна, омолоджувальна та формувальна. Одну із них у січні цього року в Тернополі заборонили проводити.

– Санітарна – це видалення сухих гілок, її можуть проводити круглий рік, – пояснив фахівець. – На сьогодні в Тернополі, згідно протокольного доручення міського голови від 23.01.2024, омолоджувальна обрізка шляхом кардинального пониження крони заборонена. Це коли обрізається вся крона і залишається тільки стовбур, як це робили у попередні роки. Державна екологічна інспекція починала вже за це карати, оскільки це є пошкодження дерева до ступеня припинення росту. Дозволено проводити лише санітарну та формувальну обрізку.

Василь Дуда зауважив, що у Тернополі балансоутримувачі зелених насаджень часто уникають догляду за ними, натомість надають перевагу видаленню.

– Балансоутримувачі зелених насаджень, ЖЕКи чи приватні підприємства, зобов’язані проводити догляд за ними, – додає спеціаліст. – Він включає не тільки обрізку гілок, а також культивацію біля дерев та їх полив. Важко сказати, що хтось із балансоутримувачів сьогодні цим займається. Вони уникають цієї відповідальності і займаються практично тільки видаленням, доглядом дуже мало займаються.

У всіх громадах області дерева найчастіше видалять восени та навесні. Саме в цей період до екологічної інспекції надходить найбільше заяв про комісійне обстеження. Та поводити огляд дерева найкраще у період, коли воно вже має листя. Адже, якщо немає листяного покрову, то важко сказати живе дерево чи ні.

За незаконне видалення зелених насаджень передбачена суттєва адміністративна відповідальність. Є також майнова відповідальності: залежно від розміру пенька зрізаного дерева нараховуються майнові стягнення і відшкодовуються.