Купити ялинки до свят тернополяни зможуть у спеціально визначених місцях. Відповідне рішення прийняли на черговому засіданні виконавчого комітету 16 листопада.

Відповідно до прийнятого рішення підприємці можуть організовувати торгівлю ялинками на 15-ти майданчиках. Працюватимуть вони з 15 грудня 2022 року до 10 січня 2023 року за адресами: вулиця 15 Квітня (біля буд. №23); бульвар Симона Петлюри (навпроти магазину «Сільпо»); вулиця Київська (біля будинку побуту); проспект Злуки (біля буд. №1); вулиця Максима Кривоноса (навпроти розважального центру «Марципан»); вулиця Івана Мазепи (майданчик біля буд. №2); перехрестя вулиць Миру – Дружби; вулиця Миколи Карпенка (біля магазину «АТБ – маркет»); вулиця Степана Будного (біля магазину «АТБ – маркет»); вулиця Романа Шухевича (навпроти буд. №24); проспект Степана Бандери (біля магазину «Орбіта»); перехрестя вулиць Лесі Українки – Клима Савури; вулиця Слівенська (біля магазину «Прогрес»); вулиця Бродівська (площадка біля верхнього тунелю); вулиця Андрея Шептицького (біля АЗС «БРСМ»).

У документі також вказано, що торгувати ялинками можна тільки за наявності документа про походження продукції та угоди на санітарне утримання території, укладеної з балансоутримувачем.

Щодо головної ялинки міста, то на платформі електронних консультацій до 21 листопада триватиме опитування «Встановлювати чи не встановлювати ялинку у Тернополі?». За два дні, станом на 16 листопада, в опитуванні взяло участь 1175 тернополян. Із них 70% проголосували за те, щоб не встановлювати ялинку.