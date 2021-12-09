Американська джазова вокалістка Інгрід Артур виступила у Тернополі під час першого дня фестивалю «Jazz Bez».

Її називають королевою фанку і соулу. А ще співачка має титул «Найпотужніший голос в історії музики», і три рази отримувала премію «Grammy Award» в категорії джаз, поп і ритм-енд-блюз. З 2002 року Інгрід Артур живе у Берліні та гастролює по світу. З 2011 року вона успішна сольна артистка.

На тернопільській сцені співачка виступала у супроводі українсько-польського квартету. Двоє його учасників вже добре відомі тернопільській публіці – це подружжя музикантів зі Львова: піаністка Анастасія Літвінюк та барабанщик Ігор Гнидин. Вони були учасниками першого «Джаз Безу» у Тернополі 16 років тому. І з того часу є постійними гостями фестивалю, виступаючи з різними проектами. Цього разу разом з ними грали польські гітаристи: Роман Хранюк і Якуб Мізерацкі.

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– З Інгрід ми вже виступали в Ужгороді три-чотири роки тому,- розповіла Анастасія Літвінюк. – Перед тим Ігор познайомився з нею на одному із виступів в Україні. Коли виникло питання кого запросити на цьогорічний «Джаз Без», то подумали про Інгрід, вона ні у Львові, ні в Тернополі ще не виступала. Вона дуже добра людина і неймовірна співачка, ми з радістю співпрацюємо з нею. А з музикантами з Польщі ми давно знайомі і дружимо, вирішили, що буде класно з ними зіграти.

Інгрід Артур належить до тих артистів, які активно спілкуються із публікою. Вона весь час заохочувала тернополян підспівувати їй, аплодувати в такт і підтанцьовувати. А ще перед кожною піснею розповідала про що вона. Під час концерту звучали різні хіти соул та фанк-музики, в тому числі пісні Арети Франклін, з джазовими варіаціями. Тернополяни почули не тільки потужний голос Інгрід Артур, а й віртуозні соло Якуба Мізерацкі та Ігоря Гнидина. Кожен виступ на «Джаз Безі» у Тернополі завершується викликом музикантів «На біс!», і цей не став виключенням.

Фото Олександр Попов