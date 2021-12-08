Шістнадцятий рік поспіль зима у Тернополі розпочинається із міжнародного фестивалю «Jazz Bez». Традиційно він проходить у перші вихідні грудня.

Цього року музичний захід у нашому місті тривав два дні. Тернополяни мали можливість почути музикантів, які вже грали раніше у нас, а також познайомитися з новими.

Відкрили «Jazz Bez» четвертого грудня музиканти із тріо «Аватар». До нього входить уже добре відомий шанувальникам джазової музики контрабасист Марк Токар. Він вже не вперше виступає у Тернополі, щоправда щоразу з різними проектами.

– Я щасливий вкотре грати у Тернополі, – сказав перед початком виступу Марк Токар. – Якщо досі запрошують, значить – цінують. Не хвалюся, тільки констатую.

Цього разу разом з ним грали поляки: саксофоніст Томаш Гадецькі та барабанщик Міхал Гос. Між собою музиканти знайомі вже давно. Марк Токар разом з Міхалом Госом та Юрієм Яремчуком вперше грали у Києві у 2006 році на фестивалі «Єдність». Наступного року у складі цього ж тріо виступали у Житомирі. Із Томеком Марк познайомився пізніше у Гданську.

– Після колаборацій у різних гуртах виникла потреба грати у цьому тріо, – розповів Марк Токар. – Ми давно один одного знаємо, у нас спільні погляди на музику, маємо подібний бекграунд: ми всі любили рокову музику, потім одночасно хронологічно перейшли на більш, як на мене, цікаву і складну музику, маю на увазі джаз, потім – на імпровізаційну музику. Маємо багато спільного в уподобаннях, у відношенні до звуку, тембру, гармонії, до життя.

«Аватару» вже чотири роки. Минулого року вони записали свій перший альбом. Одна із композицій з нього прозвучала на концерті. Це одна із найкращих джазових балад, за словами Марка Токара, яку вони виконали за мотивами «Наіми» Джона Колтрейна. Під час їхнього концерту прозвучало дві композиції, кожна з яких тривала майже півгодини.

– Ми граємо імпровізаційну музику, тобто таку, яка твориться на сцені, в студії, у клубі в момент її виконання, – каже Марк Токар. – Ми граємо декілька речей Колтрейна. Сьогодні звучала «Наіма» – одна з найкращих джазових балад. Ми не просто використовуємо твори, теми, цитати Джона Колтрейна, а більше його дух, підхід до музики, його енергію.

Після гучних оплесків музиканти зіграли ще одну семихвилинну імпровізацію. А після виступу одразу вирушили до Львова. Там у них заплановано ще три концерти, а пізніше – ще п’ять у Польщі.

Фото Kurt Lee