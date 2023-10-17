Минулої доби піротехніки Тернопільщини знешкодили два застарілі боєприпаси.

16 жовтня вранці у лісовому масиві поблизу села Шибалин Бережанської громади виявлено артилерійський снаряд АС-120 мм часів Другої світової війни.

У Тернополі на вулиці Лукіяновича, 8, під час проведення земляних робіт, виявлено артснаряд АС-76 мм часів Другої світової війни. Його вилучили і знищили у безпечному місці.

Цього ж дня групою піротехнічних робіт вилучено та знешкоджено артснаряд АС-105 мм, виявлений 14 жовтня у селі Забара Шумської громади на присадибній ділянці.