Десятки артилерійських снарядів знайшли у лісі на Тернопільщині

Два десятки артилерійських снарядів вилучили піротехніки ДСНС на Тернопільщині.

Як повідомили у ДСНС, небезпечні знахідки виявили 13 червня поблизу села Рідколісся Монастириської територіальної громади під час суцільного розмінування території.

Боєприпаси вилучили та зосередили у безпечному місці. Загалом там виявили 21 артилерійський снаряд калібру 105 мм часів Другої світової війни.

“Аби не трапилось лиха, у випадку виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів, пам’ятайте головні правила мінної безпеки: «Не підходь! Не чіпай! Телефонуй 101!»”, – наголошують рятувальники.